Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента

2 Июль 2020 2020-07-02T15:42:12+03:00

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Сергей Собянин отметил высокую явку москвичей на избирательные участки. Мэр столицы 2 июля прокомментировал итоги голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в своем блоге на официальном сайте, подчеркнув, что оно консолидировало общество вокруг главы государства.

- По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной. Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий, - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул: жители России и москвичи сделали свой однозначный выбор и предпочли двигаться вперед, к позитивным изменениям. Сергей Собянин поблагодарил жителей города за политическую ответственность и активность.

- Спасибо десяткам тысяч членов избирательных комиссий и наблюдателей, которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное голосование, удобные технологии и безопасность, - написал мэр Москвы.

Напомним, голосование по поправкам в основной закон России продолжалось с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы могли проголосовать очно, явившись на избирательные участки, либо дистанционно — с любого гаджета, имеющего выход в Интернет. По данным на 2 июля, в столице обработаны все протоколы всех участковые комиссий.

Как сообщает Мосгоризбирком, всего по итогам голосования было получено 4 миллиона 397 тысяч 417 электронных и бумажных бюллетеней. Из них 2 млн 855 тысяч 547 избирателей проголосовали за внесение поправок в Конституцию РФ — это более 65% голосов. Около 34% избирателей высказались против изменений в основной закон страны.

Независимые наблюдатели, в том числе и зарубежные эксперты отмечают, что голосование в Москве проходило в атмосфере открытости и прозрачности. На избирательных участках работали более 2500 наблюдателей — они контролировали процесс все семь дней голосования. В число наблюдателей вошли представители некоммерческих и общественных организаций, политических партий, объединений и движений. Перед началом работы на участках все они прошли обучение.

Кроме того, на всех 3608 участках столицы установили камеры видеонаблюдения. Они круглосуточно записывали все, что происходит в помещениях для голосования, и передавали в видеоцентр Общественного штаба по контролю и наблюдением за ходом голосования в Москве.