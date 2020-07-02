Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре

2 Июль 2020 2020-07-02T18:40:43+03:00

В четверг вечером в Москве ожидаются ливни и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вечером 2 июля в Москве ожидается сильное ухудшение погоды. На столицу обрушится ливень и гроза.

- По прогнозам синоптиков из Росгидромета <...> до 22 часов ожидается гроза с дождем, местами с ливнем. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют москвичам по возможности отказаться от поездок на машине. Оказавшись на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не укрываться под деревьями.

При этом синоптики обещают, что пятницу в столице вновь потеплеет. 3 апреля станет самым жарким днем на неделе, температура воздуха поднимется до 30 градусов. В выходные этот зной собьют кратковременные дожди, и столбики термометров остановятся на уровне 25 градусов.

В целом июль в этом году ожидается жарким, но комфортным. Средняя температура будет на пару градусов выше нормы. Дождей будет на 10-15 процентов меньше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU