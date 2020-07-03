Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Трагедия, которая произошла накануне в поселке Большая Володарка, удивляет своей жестокость. Мужчина убил сына, а после свел счеты с жизнью. Перед чередой страшных событий в семье произошел конфликт.
Как стало известно телеканалу «360», в тот вечер 61-летний пенсионер пришел домой к бывшей супруге. Между мужчиной и женщиной произошла крупная ссора, крики и взаимные обвинения вынудили мужчину взять в руки нож.
Он стал размахивать острым предметом и поранил женщине руку. На помощь матери уже спешил 28-летний сын.
Молодой человек закрыл женщину собой и попытался образумить отца, но мужчина словно сошел с ума. Он несколько раз махнул ножом и ранил сына. От полученной травмы пострадавший скончался.
Поняв, что натворил, мужчина принял решение свести счеты с жизнью.
Полицейских на место происшествия вызвала женщина. От помощи врачей она отказалась.
При обыске в квартире в Подмосковье стражи порядка нашли два охотничьих ружья, зарегистрированных на сына пенсионера, окровавленный охотничий нож и травматический пистолет.
По данному факту СК проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU