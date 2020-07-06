2020-07-06T12:40:32+03:00
Происшествия

Полиция задержала серийных воров в Электростали

Мужчины ограбили несколько квартир
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала серийных воровПолиция задержала серийных воровФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали четырех человек по подозрению в серии краж. Предположительно, серийные воры проникали в жилые дома и похищали деньги и ценные вещи.

«По предварительной информации, злоумышленники через окно незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Спортивная городского округа Электросталь, откуда похитили ювелирные украшения, часы, коллекцию монет и денежные средства», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

Она добавила, что после происшествия были задержаны четверо ранее судимых мужчин. При обыске у них дома были найдены краденые вещи. В отношении группы возбуждено уголовное дело. Предполагается, что воры могут быть причастные еще к трем аналогичным преступлениям.

В настоящее время трое задержанных находятся под стражей, а еще один отправлен под домашний арест, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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