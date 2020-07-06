2020-07-06T14:41:51+03:00
Экономика

Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве

Машина сможет всего за 4 минуты оценить стоимость изделия
Елена АКИМОВА
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оценку золотых украшений в ломбардах доверят роботамоценку золотых украшений в ломбардах доверят роботамФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве появятся роботы-скупщики. Они будут принимать ювелирные украшения и заменят работу ломбардов. За четыре минуты аппарат сможет определить содержание золота в изделии и назначить залоговую стоимость.

Первый робот-скупщик уже поджидает клиентов Мосгорломбарде, а до конца года по столице появится еще десяток технологических новинок.

Внутри аппарата установлены гидростатические весы для измерения веса, а еще оборудование, которое определяет состав золота. Хранить полученные украшение система будет внутри, в специальных боксах. Туда поместятся до 130 изделий.

Кстати, ценности, которые не выкупят в срок, будут выставлены на продажу.

Председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников уверен, что подобные новинки смогут сократить затраты ломбардов и снизить проценты для заемщиков.

- Законодательство не позволит полностью передать работу роботам, так что рядом все равно будет присутствовать человек. Он должен идентифицировать клиента и выписать сам залоговый билет, - поясняет «Российской газете» Соковников.

А вот как будет проводиться оценка художественной составляющей изделия – пока не ясно. Скорее всего, замысловатые украшения будут принимать только профессиональные оценщики, такую работу пока не доверят машине.

Корреспондент «КП» выяснил, какие ценности сдают заемщики и что с этого имеют. Клиенты столичных ломбардов приезжают на "Мерседесах", а взаймы в данном заведении могут дать хоть миллион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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