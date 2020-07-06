Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
В Москве появятся роботы-скупщики. Они будут принимать ювелирные украшения и заменят работу ломбардов. За четыре минуты аппарат сможет определить содержание золота в изделии и назначить залоговую стоимость.
Первый робот-скупщик уже поджидает клиентов Мосгорломбарде, а до конца года по столице появится еще десяток технологических новинок.
Внутри аппарата установлены гидростатические весы для измерения веса, а еще оборудование, которое определяет состав золота. Хранить полученные украшение система будет внутри, в специальных боксах. Туда поместятся до 130 изделий.
Кстати, ценности, которые не выкупят в срок, будут выставлены на продажу.
Председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников уверен, что подобные новинки смогут сократить затраты ломбардов и снизить проценты для заемщиков.
- Законодательство не позволит полностью передать работу роботам, так что рядом все равно будет присутствовать человек. Он должен идентифицировать клиента и выписать сам залоговый билет, - поясняет «Российской газете» Соковников.
А вот как будет проводиться оценка художественной составляющей изделия – пока не ясно. Скорее всего, замысловатые украшения будут принимать только профессиональные оценщики, такую работу пока не доверят машине.
Корреспондент «КП» выяснил, какие ценности сдают заемщики и что с этого имеют. Клиенты столичных ломбардов приезжают на "Мерседесах", а взаймы в данном заведении могут дать хоть миллион.
ИСТОЧНИК KP.RU