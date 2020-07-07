2020-07-07T10:47:29+03:00
Происшествия

Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве

Девочка кормила животное, которое нечаянно укусило ее за палец
Елена АКИМОВА
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ЧП произошло в контактном зоопарке в Новой Москве ФОТО: ФОТО: https://www.moscowzoo.ruЧП произошло в контактном зоопарке в Новой Москве ФОТО: ФОТО: https://www.moscowzoo.ru
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В зоопарке Новой Москвы осел укусил 4-летнюю посетительницу. Девочка кормила животное, но не успела отдернуть руку.

Как стало известно сайту mk.ru, в тот день малышка вместе с родителями и друзьями пришла в зоопарк. На входе компания купила угощений для животных. Прихватив стаканчики с морковью, яблоками и капустой гости отправились кормить питомцев.

Овцы, кролики и лама осторожно принимали кусочки, и дети не опасались за свои руки. А вот осел Яша повел себя не гостеприимно.

Едва девочка протянула ему капустный лист, как ослик набросился на угощение. Он жадно откусил лакомство, но получилось, что вместе с пальцем девочки.

На среднем пальце малышки остался глубокий след от зубов ослика. Перепуганные родители вызвали скорую помощь, но пока медики ехали по указанному адресу, помощь пострадавшей оказала врач, которая находилась в зоопарке вместе со своими детьми.

Девочку все же доставили в больницу, так как выяснилось, что Яша повредил сухожилие. Врачам пришлось накладывать швы и делать уколы против бешенства.

Родители сразу сообщили, что не имеют никаких претензий к зоопарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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