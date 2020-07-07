2020-07-07T12:13:41+03:00
Происшествия

Подросток подорвался во время химических экспериментов

Опыты он проводил в своей квартире в многоэтажном доме [фото]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Подросток подорвался во время химических опытовПодросток подорвался во время химических опытовФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Студент колледжа устроил взрыв во время проведения химических опытов. 17-летний парень ставил эксперименты в квартире, когда что-то пошло не так.

В квартире выбило окна ФОТО: 5-tv.ru

В квартире выбило окна ФОТО: 5-tv.ru

Все произошло в подмосковном Лыткарино. Парень увлекался химией и часто работал с реактивами. На этот раз технологический процесс был сбит, прогремел взрыв.

Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило стол, на котором устраивался эксперимент, и некоторую мебель,

Повредило мебель ФОТО: 5-tv.ru

Повредило мебель ФОТО: 5-tv.ru

Самому экспериментатору тоже потребовалась помощь врачей. У него пострадали руки. Медики госпитализировали студента в больницу с рваной раной кисти правой руки и контузией.

В распоряжении Пятого канала оказались фото с места события.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24