Подросток подорвался во время химических экспериментов
Студент колледжа устроил взрыв во время проведения химических опытов. 17-летний парень ставил эксперименты в квартире, когда что-то пошло не так.
В квартире выбило окна ФОТО: 5-tv.ru
Все произошло в подмосковном Лыткарино. Парень увлекался химией и часто работал с реактивами. На этот раз технологический процесс был сбит, прогремел взрыв.
Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило стол, на котором устраивался эксперимент, и некоторую мебель,
Повредило мебель ФОТО: 5-tv.ru
Самому экспериментатору тоже потребовалась помощь врачей. У него пострадали руки. Медики госпитализировали студента в больницу с рваной раной кисти правой руки и контузией.
В распоряжении Пятого канала оказались фото с места события.
ИСТОЧНИК KP.RU