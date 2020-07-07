Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры

7 Июль 2020 2020-07-07T14:46:21+03:00

В Подмосковье мужчину могут посадить в тюрьму за убийство ондатры. Фото: Светлана Новикова

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В подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала молодого человека за жестокое обращение с животными. Мужчина издевался, а потом убил ондатру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что молодой человек осуществлял броски стеклянными бутылками в ондатру, находящуюся в водоеме. Когда она приблизилась к берегу, ударил ее по голове пластиковой бутылкой с водой, от чего впоследствии животное скончалось», – цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову РИАМО.

В результате, полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU