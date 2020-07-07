Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
В подмосковном Наро-Фоминске полиция задержала молодого человека за жестокое обращение с животными. Мужчина издевался, а потом убил ондатру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«Полицейскими установлено, что молодой человек осуществлял броски стеклянными бутылками в ондатру, находящуюся в водоеме. Когда она приблизилась к берегу, ударил ее по голове пластиковой бутылкой с водой, от чего впоследствии животное скончалось», – цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову РИАМО.
В результате, полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животным.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU