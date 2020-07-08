В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
В Московской области энергетики устранили все крупные технологические нарушения, которые возникли накануне из-за штормового ветра и ливней. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.
«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», - цитирует главу областного Минэнерго Александра Самарина интернет издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, накануне во вторник, 7 июля, в Подмосковье из-за непогоды был введен режим повышенной готовности. Синоптики предупредили о приближении грозы и шторма. В результате нарушения в работе сетей были зафиксированы в 12 муниципалитетах, передает РИАМО.
Электроснабжение было прервано в 114 населенных пунктах. Перебои могли ощутить порядка десяти тысяч местных жителей. Отключения, по больше части, произошли в ночное время.
ИСТОЧНИК KP.RU