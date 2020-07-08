2020-07-08T16:48:17+03:00
Москва

В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды

Перебои минувшей ночью могли ощутить порядка 10 тысяч местных жителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье энергетики устранили основные поломки после штормаВ Подмосковье энергетики устранили основные поломки после шторма
Изменить размер текста:

В Московской области энергетики устранили все крупные технологические нарушения, которые возникли накануне из-за штормового ветра и ливней. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», - цитирует главу областного Минэнерго Александра Самарина интернет издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне во вторник, 7 июля, в Подмосковье из-за непогоды был введен режим повышенной готовности. Синоптики предупредили о приближении грозы и шторма. В результате нарушения в работе сетей были зафиксированы в 12 муниципалитетах, передает РИАМО.

Электроснабжение было прервано в 114 населенных пунктах. Перебои могли ощутить порядка десяти тысяч местных жителей. Отключения, по больше части, произошли в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева