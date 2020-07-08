В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды

8 Июль 2020 2020-07-08T16:48:17+03:00

В Подмосковье энергетики устранили основные поломки после шторма

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В Московской области энергетики устранили все крупные технологические нарушения, которые возникли накануне из-за штормового ветра и ливней. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минэнерго.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей», - цитирует главу областного Минэнерго Александра Самарина интернет издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне во вторник, 7 июля, в Подмосковье из-за непогоды был введен режим повышенной готовности. Синоптики предупредили о приближении грозы и шторма. В результате нарушения в работе сетей были зафиксированы в 12 муниципалитетах, передает РИАМО.

Электроснабжение было прервано в 114 населенных пунктах. Перебои могли ощутить порядка десяти тысяч местных жителей. Отключения, по больше части, произошли в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU