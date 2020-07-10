2020-07-10T14:07:03+03:00
Москва

На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно

Огромная надпись на стене украшена живым мхом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Первое фитопанно на МЦК. ФОТО: mos.ruПервое фитопанно на МЦК. ФОТО: mos.ru
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На станции Кутузовская появилось первое на Московском центральном кольце фитопанно. Оно украшено зеленым мхом и представляет собой крупную надпись «МЦК».

«Стартовал наш пилотный проект по созданию уютной среды на станциях МЦК. Фитопанно на Кутузовской — первый, но важный шаг в этом направлении. В качестве материала для панно мы решили использовать стабилизированный мох, который не требует полива, не зависит от температурного режима и освещения и, что немаловажно, является натуральным и экологичным», - цитирует заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову РИАМО.

По ее словам, если панно понравится пассажирам, то похожие украшения можно будет разместить и на других станциях кольцевой линии.

Первое панно имеет размер три на восемь метров. Его установили в качестве эксперимента. Предполагается, что проект оформления сделает станции и вестибюли более уютными, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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