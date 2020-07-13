В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В Москве студентка первого курса одного из колледжей погибла на МЦК. Состав сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Как стало известно сайту mk.ru, погибшей было всего 18 лет. Она недавно поступила учиться. 12 июля девушка переходила пути от станции Ростокино к Владыкино. Примерно на середине линии произошла трагедия. Состав сбил пешехода.
Скорее всего, речь идет о несчастном случае, так как погибшая слушала музыку в наушниках. Она не услышала, как машинист подал пытался привлечь ее внимание длинными гудками.
Позже знакомые пояснили, что погибшая проживала в Новой Москве. Что именно она делала в указанном районе – не ясно.
По данному факту проводится проверка, устанавливается, в каком месте девушка пробралась через ограждение и попала на опасный участок железной дороги.
Ранее мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро. Трагический инцидент произошел поздно вечером в четверг на станции "Тропарево".
ИСТОЧНИК KP.RU