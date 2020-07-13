В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК

13 Июль 2020 2020-07-13T11:06:15+03:00

Девушка была в наушниках и не услышала приближающийся поезд

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В Москве студентка первого курса одного из колледжей погибла на МЦК. Состав сбил девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как стало известно сайту mk.ru, погибшей было всего 18 лет. Она недавно поступила учиться. 12 июля девушка переходила пути от станции Ростокино к Владыкино. Примерно на середине линии произошла трагедия. Состав сбил пешехода.

Скорее всего, речь идет о несчастном случае, так как погибшая слушала музыку в наушниках. Она не услышала, как машинист подал пытался привлечь ее внимание длинными гудками.

Позже знакомые пояснили, что погибшая проживала в Новой Москве. Что именно она делала в указанном районе – не ясно.

По данному факту проводится проверка, устанавливается, в каком месте девушка пробралась через ограждение и попала на опасный участок железной дороги.

Ранее мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро. Трагический инцидент произошел поздно вечером в четверг на станции "Тропарево".

ИСТОЧНИК KP.RU