14 Июль 2020 2020-07-14T10:26:53+03:00

В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов Фото: Олег УКЛАДОВ

Но почему-то не стал забирать деньги из кассы

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В Москве вооруженный ножом мужчина напал на офис микрозаймов. Он ворвался в помещение на 9-й Парковой улице и потребовал отдать ему все деньги.

Размахивая ножом, преступник ударил сотрудницу организации. Женщина получила ранение в руку.

После этого нападавший попытался забрать кассу, но в последний момент передумал и покинул помещение.

Пока задержать преступника не удалось. Ситуация осложняется тем, что мужчина был в маске и составить его фоторобот не удалось, сообщает Пятый канал.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в Новосибирске 33-летняя сотрудница микрофинансовой организации оформила кредиты на людей, чтобы спасти больную мать. Всего мошенница повесила на клиентов 10 займов.

Суд приговорил девушку к 3-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также бывший работодатель потребовал взыскать 173 тысячи рублей и суд удовлетворил иск. Подсудимая уже вернула часть ущерба — 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU