В пяти московских парках открылись лодочные станции

14 Июль 2020 2020-07-14T12:07:04+03:00

Здесь посетители могут взять на прокат катамараны, лодки и другой инвентарь

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В столичных парках открылись лодочные станции. Взять лодку или катамаран на прокат можно в пяти городских зонах отдыха.

Отмечается, что провести время на воде можно не только вдвоем, но и большой компанией. К примеру, в «Царицыно» можно арендовать моторную лодку на семь человек.

После каждой поездки все поверхности лодок и катамаранов дезинфицируют. Персонал станций работает исключительно в защитных масках, передает РИАМО.

Покататься на лодках в Москве можно Измайловском парке, в музее-заповеднике «Царицыно», в Лианозовском парке, в парке Горького и в парке Кузьминки. Лодочные станции работаю здесь каждый день в дневное время, открываются с 10-11 утра и закрываются в 20-22 часа.

В Измайлово прокат работает на Круглом пруду, в «Царицыно» - на набережных Верхнего, Нижнего и Среднего Царицынских прудов. В Лианозовском парке доступна водная прогулка по Нижнему Лианозовскому пруду. В парке Горького покататься можно в Голицынском и Пионерском прудах, а в Кузьминках в Шибаевском пруду, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU