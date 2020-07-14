Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков

14 Июль 2020 2020-07-14T15:04:22+03:00

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Полиция задержала двух автоугонщиков в Ленинском округе Московской области. Мужчины подозреваются в хищении пяти автомобилей на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Злоумышленники в вечернее время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на неохраняемых стоянках, на территории Ленинского округа. Затем они, используя подложные государственные номерные знаки, отгоняли похищенное транспортное средство в отстойник», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 29 и 42 лет. Оба ранее уже были судимы. При обыске у них в машине были найдены поддельные номера и оборудование для вскрытия замков.

В настоящее время угонщиков взяли под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU