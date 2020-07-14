2020-07-14T15:04:22+03:00
Происшествия

Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков

Мужчины похитили пять иномарок
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала двух угонщиковПолиция задержала двух угонщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Полиция задержала двух автоугонщиков в Ленинском округе Московской области. Мужчины подозреваются в хищении пяти автомобилей на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Злоумышленники в вечернее время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили, припаркованные на неохраняемых стоянках, на территории Ленинского округа. Затем они, используя подложные государственные номерные знаки, отгоняли похищенное транспортное средство в отстойник», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 29 и 42 лет. Оба ранее уже были судимы. При обыске у них в машине были найдены поддельные номера и оборудование для вскрытия замков.

В настоящее время угонщиков взяли под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами
На станции МЦК Кутузовская появилось первое фитопанно
Москвичка во время свидания рухнула с открытой веранды ресторана
В Подмосковье 13% выпускников закончили школу с медалью
В Подмосковье энергетики устранили все крупные нарушения, случившиеся из-за непогоды
Рафик Загрутдинов: в ближайшие три года в Москве построят 39 объектов здравоохранения
Рафик Загрутдинов рассказал, повлиял ли коронавирус на реновацию
Рафик Загрутдинов: в этом году будет введено порядка 100 км дорог
Жителю Наро-Фоминска грозит пять лет тюрьмы за убийство ондатры
Подросток подорвался во время химических экспериментов
В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности
Осел укусил четырехлетнюю посетительницу зоопарка в Москве
Робот-скупщик начнет принимать золото в Москве
Полиция задержала серийных воров в Электростали
Пенсионер нечаянно убил сына, заступившегося за мать, а потом свел счеты с жизнью
Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно
Москвичей предупредили о грозе, левне и сильном ветре
Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Президента
Массух: Нам удалось поддержать «московский стандарт» наблюдения
В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева