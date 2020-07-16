В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро

16 Июль 2020 2020-07-16T10:57:33+03:00

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В московском метро завершена проходка второго тоннеля Коммунарской линии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

«Закончена проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» протяженностью 805 метров, работы вел тоннелепроходческий механизированный комплекс «Полина». Трасса тоннеля пролегла на глубине 13–19 метров», - цитирует Бочкарева Москва 24.

Добавим, что в настоящее время тоннели Коммунарской линии строят шесть тоннелепроходческих механизированных комплексов: «Светлана» и «Елена», «Виктория» и «Ольга», «Мария» и «Галина».

Как напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, Коммунарская линия пройдет от станции МЦК «Крымская» до Троицка и станет одной из самых длинных. Эта ветка метро поможет сократить путь до Новой Москвы, а также поможет разгрузить дорожную сеть, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU