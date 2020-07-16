Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье

16 Июль 2020 2020-07-16T14:49:23+03:00

В Подмосковье проверяют безопасность в детских лагерях Фото: Олег УКЛАДОВ

Места отдыха начали открываться в регионе с 15 июля

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье сотрудники Росгвардии проверили на безопасность 34 детских лагеря. Эти учреждения открылись в регионе со среды, 15 июля.

«Сотрудники Росгвардии проверили инженерно-техническую оснащенность тридцати четырех объектов, исправность систем видеонаблюдения, тревожные кнопки, а также информационные стенды безопасности», - цитирует руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что с 15 июля в регионе открылись первые 15 детских лагерей. Однако в скором времени планируется открытие 59 учреждений. Все они пройдут проверку до 20 июля.

«Обеспечение безопасности детей в летних лагерях – для нас приоритетная задача», - подчеркнул начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по региону, полковник полиции Андрей Грудсков.

Напомним, ранее сообщалось, что детские лагеря в России начали открываться с июля. Уже к шестому числу места детского отдыха открылись в 19 регионах нашей страны. В общей сложности в этом сезоне в России планируется открыть 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU