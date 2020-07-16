Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии проверили на безопасность 34 детских лагеря. Эти учреждения открылись в регионе со среды, 15 июля.
«Сотрудники Росгвардии проверили инженерно-техническую оснащенность тридцати четырех объектов, исправность систем видеонаблюдения, тревожные кнопки, а также информационные стенды безопасности», - цитирует руководителя ГУРБ Подмосковья Романа Каратаева интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Добавим, что с 15 июля в регионе открылись первые 15 детских лагерей. Однако в скором времени планируется открытие 59 учреждений. Все они пройдут проверку до 20 июля.
«Обеспечение безопасности детей в летних лагерях – для нас приоритетная задача», - подчеркнул начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по региону, полковник полиции Андрей Грудсков.
Напомним, ранее сообщалось, что детские лагеря в России начали открываться с июля. Уже к шестому числу места детского отдыха открылись в 19 регионах нашей страны. В общей сложности в этом сезоне в России планируется открыть 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU