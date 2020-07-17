Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города

17 Июль 2020 2020-07-17T11:22:14+03:00

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В этом сезоне для москвичей стало доступно еще больше локаций для велопрогулок. Покататься на велосипедах теперь можно по набережной Москвы-реки, в парках и лесопарковых зонах. Всего в городе оборудовано 69 километров велодорожек.

Один из самых красивых маршрутов проходит через парк «Сокольники». 12-километровая велодорожка проложена через центральные площадки, лес, большой розарий и Собачий пруд. По пути даже можно бесплатно помыть велосипед, на Фестильной улице работает мойка, пишет РИАМО.

В парке «Митино» для велосипедистов открыты сразу два маршрута. Их общая протяженность составляет 3,7 километров.

Небольшая, но живописная велодорожка проложена в парке «Ходынское поле». Она проходит сквозь липовую аллею, по холмам, мимо сухого фонтана и арт-объекта «Зеркальный лабиринт».

В парке «Северное Тушино» можно прокатиться вдоль воды. Дорожка протяженностью 3,7 километра проходит возле Северного речного порта и Химкинского водохранилища. На маршруте установлены киоски с водой и велопарковки, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Взять велосипед на прокат можно с помощью городского сервиса, а также на территории парков. Всего велодорожки в столице расположены в 22 парках и зеленых зонах.

ИСТОЧНИК KP.RU