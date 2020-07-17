Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой

17 Июль 2020 2020-07-17T15:24:25+03:00

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10-летний мальчик погиб от чудовищного разряда тока. Школьник играл со строительной рулеткой и задел провода.

Как стало известно сайту mk.ru, ЧП произошло 16 июля в Пушкинском районе, рядом с селом Левково в Подмосковье. В тот вечер мальчишка играл с друзьями на стройке, именно там школьники нашли брошенную строителями рулетку.

Рядом с местом игры возводится коттедж, территория строительства не огорожена. Воспользовавшись тем, что вокруг никого из взрослых нет, ребята зашли на стройку. Мальчишки ходили по территории и заметили брошенную мастерами строительную рулетку.

Дети принялись играть инструментом, один из ребят выдвинул рулетку и поднял в сторону высоковольтных проводов. Как раз над головой проходила старая высоковольтная линия, алюминиевые провода были чуть выше двух метров от земли.

Едва рулетка дотронулась до провода, мальчик получил сильный разряд тока. От полученного удара школьник скончался на месте.

Про семью школьника известно, что его мама дизайнер по профессии. Она замужем второй раз, с отцом мальчика рассталась несколько лет назад. Мужчина помогает в воспитании сына.

Как пояснила Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, следственным отделом по городу Пушкино организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU