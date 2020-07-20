2020-07-20T10:50:09+03:00
Общество

Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности

Жителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Елена АКИМОВА
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Дожди в Подмосковье будут лить до 21 июляДожди в Подмосковье будут лить до 21 июляФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном регионе до конца дня 20 июля сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. В Центральном федеральном округе возможны проливные дожди с грозами, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Угроза сохраняется в Ивановской, Тверской, Смоленской, Брянской, Рязанской и Тамбовской областей.

Спасатели напоминают, что «желтый» - это второй уровень погодной опасности. Не исключены повреждения высоких конструкций, подтопления территорий.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом "360" отметила, что улучшения погоды и повышения температуры, которого ждали несколько дней назад, не будет. Над регионом погоду продолжит диктовать малоподвижный циклон, который подпитает волна с юга и прохладный воздух с северо-запада.

Прогнозируется, что в Москве доджи будут опускаться в разных районах в течении 20 июля, а в Подмосковье осадки прогнозируют и на 21 июля.

Стоит отметить, что в Московской области остаются подтопленными не менее 15 дачных участках и пяти частных домах в Можайском округе, а в Наро-Фоминском округе под водой два участка дороги, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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