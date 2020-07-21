Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа

21 Июль 2020 2020-07-21T09:47:08+03:00

Грузовики поедут в Москве по новым правилам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 1 августа грузовому транспорту, который курсирует в столице, придется учитывать новые правила движения. Теперь правила «грузового каркаса» будут действовать еще в трех округах: Центральном, Западном и Северо-Западном. Таким образом, нововведение охватит всю Москву в пределах МКАД.

В пресс-службе ЦОДД отмечают, что нововведение позволит улучшить качество воздуха и снизить уровень шума.

Первый подобный эксперимент был введен в 2014 году в ВАО. На сегодняшний день запрет на движение действует в ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО.

В рамках проекта свободное перемещение грузовых автомобилей разрешено только по определенным улицам, которые входят в основу «грузового каркаса».

Благодаря ограничение перемещения удалось добиться снижения концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза, сообщает «Москва 24».

А вот на обслуживание магазинов ограничения никак не влияют.

С этими целями большегрузному транспорту разрешено заезжать в районы жилой застройки, главное иметь при себе разрешение и подтверждающие документы, сообщает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU