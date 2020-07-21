2020-07-21T14:21:50+03:00
Происшествия

Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты

Ребенок получил сильные ожоги гортани
Елена АКИМОВА
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Малыш напился жидкости для чистки плитыМалыш напился жидкости для чистки плитыФото: Олег УКЛАДОВ
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В больницу годовалого пациента доставили 19 июля. Малыша с ожогами гортани привезли из подмосковного Ступина. Вместе с ребенком были перепуганные родители.

Мама рассказала, что всего на секунду оставила сына на кухне и ушла в другую комнату. Вскоре услышала громкий плач. Когда родительница оказалась рядом, в руках у ребенка осталась только крышке от жидкости для чистки плит, открытая бутылка валялась рядом.

Врачи немедленно принялись спасать кроху. У него были сильно обожжены губы и ротоглотка.

- Сначала ребенку было больно есть и пить, но после обезболивающего ему стало легче. Сейчас питание крохи частично восстановлено, кушает понемногу, но сам, - говорит заведующая детским соматическим отделением Ступинской больницы Галина Кавындикова.

После того, как крохе стало легче, его вместе с мамой отпустили домой, а совсем скоро малышу нужно сдать анализы и проверить, не поражены ли почки и печень, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К сожалению, подобные случаи происходят регулярно. Недавно в Волгоградской области четырехлетний ребенок попал в больницу, выпив жидкость для прочистки труб «Крот». А в Барнауле двухлетняя девочка напилась жидкости для розжига.

ИСТОЧНИК KP.RU

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