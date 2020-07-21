21 Июль 2020 2020-07-21T14:49:43+03:00

Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Поход в сетевой магазин низких цен завершился для жительницы Подмосковья поездкой в больницу. На женщину рухнула стойка с паллетами, и нанесла ей сильные травмы.

Все произошло в Подольске накануне днем. 40-летняя покупательница пришла в магазин и отправилась в отдел бытовой химии. Когда женщина вошла в торговый зал, у продавцов как раз была приемка товаров. Сотрудники выставляли на пустые полки товар, который был размещен на паллетах.

Покупательница решила не дожидаться завершения работ и взяла несколько баночек. Это стало роковым: непрочная конструкция обрушилась на женщину вместе со всеми товарами.

Продавцы бросились на помощь пострадавшей, предложили ей воды и вызвать скорую помощь, но женщина отказалась. Она вышла улицу, прошла несколько шагов и поняла, что без помощи врачей не обойтись.

В итоге пострадавшая вызвала скорую помощь, в больнице ей поставили диагноз «черепно-мозговая травма, сотрясение мозга". Пострадавшая сама медик и получив подобный диагноз решила отправиться на больничный.

Как стало известно сайту mk.ru, забывать инцидент в магазине женщина не собирается. О случившемся она сообщила в полицию, а потом планирует подать иск в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU