В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае

21 Июль 2020 2020-07-21T16:33:12+03:00

Четырехлетний ребенок долго не мог объяснить, как он попал в общественный транспорт

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В Москве полицейские нашли мать четырехлетнего мальчика, который один оказался в трамвае. Ребенок долго не мог объяснить кто он и как очутился в общественном транспорте.

Одинокого пассажира заметила водитель, следовавшая по маршруту номер шесть, в районе улицы Лодочной. Сотрудница сообщила в полицию. Долгое время стражи порядка пытались выяснить у ребенка хоть какие-нибудь данные. Собирая по крупицам информацию, стражам порядка удалось установить мать мальчика.

Ею оказалась 36-летняя Анна С., проживающая в Северо-Западном административном округе столицы. Молодая женщина рассказала, что сын сбежал из кризисного центра «Надежда», куда она приехала вместе с ним и дочкой.

В жизни у Анны сейчас непростой период, она обратилась за помощью в благотворительную организацию. Пока ждала помощи, задремала на кресле, а сын сбежал.

Сейчас полицейские проводят проверку, они выяснят, правду ли говорит женщина. Поведение матери взывает некоторые сомнения, а у ребенка имеются задержки в развитии, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU