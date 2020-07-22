2020-07-22T13:43:50+03:00
Общество

В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года

Влюбленные выбирали круглые и праздничные даты
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичи выбирают для свадьбы красивые датыМосквичи выбирают для свадьбы красивые датыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала 2020 года в красивые даты в Москве заключили брак более 3,6 тысяч пар. В этом году влюбленные отдают предпочтение двадцатым и двадцать вторым числам.

Самой популярной датой у молодоженов стало число 20.02.2020. В этот февральский день в столице поженились 900 пар. Также многие влюбленные решили пожениться в дни 22.02.2020 и 20.03.2020. Этим датам предпочтение отдали 730 и 450 пар соответственно, передает РИАМО.

Еще в одну популярную дату – 20.06.2020 – состоялось более 600 регистраций брака. Также москвичи отмечали свадьбы 02.02.2020, 02.06.2020, 22.04.2020 и 20.05.2020. Помимо этого влюбленные регистрировали отношения на Красную горку, в День всех влюбленных и накануне Международного женского дня.

В пресс-службе комплекса социального развития города отметили, что в этом году молодожены получили возможность зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на одной из 150 необычных площадок. К примеру, сыграть свадьбу можно в особняке «Роял», усадьбе Кнопа, в башне «Меркурий» или в Останкинской телебашне, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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