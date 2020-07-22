Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве

22 Июль 2020 2020-07-22T13:53:31+03:00

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В Москве полицейские задержали теннисистку Дарью Шакулину. Ее подозревают в мошенничестве и теперь спортсменка в изоляторе.

Как стало известно Пятому каналу, 26-летняя девушка в начале июля была объявлена в федеральный розыск. Ее искали за преступление, совершенное в белорусской столице.

Просьбу оказать содействие столичные силовики получили от коллег из Минска. Пока подробности совершенного преступления не разглашаются.

Дарья Шакулина родилась 28 апреля 1994 года в германском Ульме. Много раз одерживала победы на международных турнирах ITF в одиночном и парном разрядах. Девушка до 2013 года входила в сотню лучших теннисисток РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU