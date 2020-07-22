2020-07-22T13:53:31+03:00
Происшествия

Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве

Спортсменка задержана в Москве
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Москве задержана теннисистка Дарья Шакулина Фото: ВКонтакте @rus_tennisВ Москве задержана теннисистка Дарья Шакулина Фото: ВКонтакте @rus_tennis
Изменить размер текста:

В Москве полицейские задержали теннисистку Дарью Шакулину. Ее подозревают в мошенничестве и теперь спортсменка в изоляторе.

Как стало известно Пятому каналу, 26-летняя девушка в начале июля была объявлена в федеральный розыск. Ее искали за преступление, совершенное в белорусской столице.

Просьбу оказать содействие столичные силовики получили от коллег из Минска. Пока подробности совершенного преступления не разглашаются.

Дарья Шакулина родилась 28 апреля 1994 года в германском Ульме. Много раз одерживала победы на международных турнирах ITF в одиночном и парном разрядах. Девушка до 2013 года входила в сотню лучших теннисисток РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами