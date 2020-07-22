2020-07-22T14:29:14+03:00
Москва

На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа

Это связано с закрытием участка Сокольнической линии
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На юго-западе Москвы временно ограничат движениеНа юго-западе Москвы временно ограничат движениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Движение наземного транспорта на юго-западе Москвы будет частично ограничено. Это связано с временным закрытием участка Сокольнический линии метро. Ограничения будут действовать до 20 августа.

Напомним, ранее станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый график работы. В связи с этим на участке решено было запустить компенсационные автобусные маршруты.

«В районе участка «Саларьево» – «Коммунарка» Сокольнической линии метро работают компенсационные маршруты. Для их приоритета ограничивается движение, а также обустраиваются выделенные полосы с обособленными участками», - цитирует сообщение пресс-службы Московского транспорта Москва 24.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее продумывать свой маршрут.

Добавим, что напоминания об ограничениях на дорогах публикуются на электронных дорожных табло, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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