Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро

22 Июль 2020 2020-07-22T14:37:56+03:00

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В столице, как и планировалось до пандемии, до конца 2020 года обновят наземный транспорт и вагоны метро. Для этого из бюджета будет выделено 450 млн евро. Об этом рассказал Максим Ликсутов во время международного семинара «Общественный транспорт после COVID-19. Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов».

- Налоговые поступления в город сократились, но мэр Москвы принял решение о том, что мы не сокращаем нашу программу обновления наземного городского транспорта и поездов метро. Для этих целей будет выделено 450 млн евро, как и планировалось, - сказал Максим Ликсутов.

На эти средства планируют приобрести до конца года около 1000 единиц транспорта (автобусы, электробусы, трамваи) и порядка 550 вагонов для Московского метрополитена.

В настоящее время в столице более 8000 единиц транспорта. Ежедневно (с начала пандемии) автобусы, трамваи, электробусы, троллейбусы и вагоны метро обрабатывают специальными антибактериальными средствами. Горожанам были представлены санитайзеры, которые останутся на долгое время в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU