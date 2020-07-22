2020-07-22T14:37:56+03:00
Общество

Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро

Несмотря на кризисную ситуацию, власти купят около 1000 трамваев, автобусов и электробусов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Парк общественного транспорта обновляется постоянно.Парк общественного транспорта обновляется постоянно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В столице, как и планировалось до пандемии, до конца 2020 года обновят наземный транспорт и вагоны метро. Для этого из бюджета будет выделено 450 млн евро. Об этом рассказал Максим Ликсутов во время международного семинара «Общественный транспорт после COVID-19. Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов».

- Налоговые поступления в город сократились, но мэр Москвы принял решение о том, что мы не сокращаем нашу программу обновления наземного городского транспорта и поездов метро. Для этих целей будет выделено 450 млн евро, как и планировалось, - сказал Максим Ликсутов.

На эти средства планируют приобрести до конца года около 1000 единиц транспорта (автобусы, электробусы, трамваи) и порядка 550 вагонов для Московского метрополитена.

В настоящее время в столице более 8000 единиц транспорта. Ежедневно (с начала пандемии) автобусы, трамваи, электробусы, троллейбусы и вагоны метро обрабатывают специальными антибактериальными средствами. Горожанам были представлены санитайзеры, которые останутся на долгое время в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа
Теннисистку Дарью Шакулину заподозрили в мошенничестве
В Москве более 3,5 тысяч пар заключили брак в красивые даты 2020 года
В Москве нашли мать мальчика, обнаруженного в трамвае
Паллеты с товарами рухнули на покупательницу в магазине низких цен
Врачи спасли малыша, выпившего жидкость для чистки плиты
Грузовики поедут по Москве по новым правилам с 1 августа
Дождь и гроза сохранят в Москве «желтый» уровень погодной опасности
Школьник погиб, задев провода строительной рулеткой
Москвичам рассказали о самых живописных веломаршрутах города
Сотрудники Росгвардии проверяют на безопасность детские лагеря в Подмосковье
В Москве завершена проходка второго тоннеля на Коммунарской линии метро
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло
В Москве неизвестный обстрелял детскую площадку
Русское Монако: кто предсказал нынешнюю популярность Сочи
Полиция задержала в Домодедово серийных автоугонщиков
В пяти московских парках открылись лодочные станции
В Москве мужчина с ножом напал на офис микрозаймов
Школьница предсказала себе жизнь до 87 лет и утонула во время купания
В Москве первокурсница погибла, попав под поезд на МЦК
В парке Северного речного вокзала появится пляжная зона с бассейнами