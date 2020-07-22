Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019

22 Июль 2020 2020-07-22T15:23:38+03:00

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Во время эпидемии COVID-2019 в Москве была введена пропускная система для передвижения по городу на транспорте. Цифровые пропуска нужно было получать, заполняя специальную форму на сайте мэрии Москвы. С 9 июня этот режим отменили. Глава Департамента транспорта Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска, во время международного семинара «Общественный транспорт после COVID-19. Текущие и будущие проблемы. Переосмысление наших городов».

Цифровые пропуска, по словам Максима Ликсутова, были введены для снижения количества заболевших COVID-2019. И более четко отслеживать социальные контакты, чтобы быстро находить тех, кто мог быть в зоне риска.

- Пропуска позволили медикам очень быстро выявлять круг людей, который подвержен опасности, если кто-то заболел из горожан. И позволяли быстро находить людей, ведь мы просили оставить свои контактные данные для быстрой связи с медицинским персоналом, - объяснил Максим Ликсутов.

Возможность быстро реагировать и находить этих людей, по словам Максима Ликсутова, сыграла важную роль. Благодаря этому в Москве все страшные прогнозы не оправдались. Однако ковидная история в столице пока не завершена, поэтому в городском транспорте продолжится масочный режим, пассажиры продолжат использовать санитайзеры, а автобусы и вагоны метро будут и дальше обрабатывать антибактериальными средствами. Ведь пока специалисты не готовы сказать, что второй волны COVID-2019 не будет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU