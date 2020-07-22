В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
В подмосковном Серпухове готовится к открытию Дом мороженого. Музей начнет принимать первых посетителей уже в сентябре этого года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«В настоящее время все ремонтные работы закончены. Дом мороженого планируется открыть для посетителей в сентябре», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.
Руководители проекта планируют проводить не только экскурсии, но и мастер-классы по изготовлению лакомства. Также у посетителей появится возможность попробовать самые разные виды и формы мороженого: жареное, нано-мороженое, фруктовое, ягодное и с необычными вкусами.
Интересно, что в Доме мороженого расположится также большая выставка кукол. Гости музея смогут не только насладиться необычным угощением, но и полюбоваться кукольной экспозицией, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU