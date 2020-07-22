2020-07-22T17:58:04+03:00
Общество

В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого

Музей будет проводить экскурсии и мастер-классы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье готовится к открытию Дом мороженогоВ Подмосковье готовится к открытию Дом мороженогоФото: Евгения ГУСЕВА
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В подмосковном Серпухове готовится к открытию Дом мороженого. Музей начнет принимать первых посетителей уже в сентябре этого года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«В настоящее время все ремонтные работы закончены. Дом мороженого планируется открыть для посетителей в сентябре», - цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Руководители проекта планируют проводить не только экскурсии, но и мастер-классы по изготовлению лакомства. Также у посетителей появится возможность попробовать самые разные виды и формы мороженого: жареное, нано-мороженое, фруктовое, ягодное и с необычными вкусами.

Интересно, что в Доме мороженого расположится также большая выставка кукол. Гости музея смогут не только насладиться необычным угощением, но и полюбоваться кукольной экспозицией, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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