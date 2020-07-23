В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

23 Июль 2020 2020-07-23T11:35:34+03:00

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Ближайшие два дня в столичном регионе будут прохладными, однако со временем погода начнет налаживаться. Такой прогноз озвучила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Метеоролог добавила, что уже в выходные, 25 и 26 июня, воздух в Москве прогреется до 25 градусов. А по предварительным прогнозам на следующую неделю, уже во вторник в городе будет +28, что даже превысит климатическую норму, передает «Российская газета».

Отметим, что аномально жаркая погода сейчас установилась на севере европейской части страны. Здесь до конца недели продержится непривычное тепло. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд больше всего жару на себе ощутят жители Якутии и Урала. Также жарко будет в Коми и Архангельской области. В этих регионах температура воздуха будет достигать 26-31 градуса выше ноля, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU