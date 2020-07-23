Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тысяч москвичей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 50 тысяч москвичей записались в поликлиники столицы на бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР ( полимеразной цепной реакции). Об этом в четверг, 23 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Еще 20 тысяч жителей города уже сдали ПЦР-анализ на COVID-19 и получили результаты.

- Записались на ПЦР-тесты на коронавирус около 50 тысячам на сегодняшний день. И около 20 тысяч провели тест, - рассказал Сергей Собянин. - Я бы не cказал, что это ажиотажный спрос, но записи идут, москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная, хотя бы для собственного успокоения.

Пройти бесплатный тест на COVID-19 методом ПЦР с 16 июля может любой желающий. Необходимо заранее записаться на процедуру, выбрав день и время. Сделать это можно онлайн на сайте госуслуг или на портале mos.ru. Единственное, что потребуется для записи на тестирование — полис ОМС, оформленный в Москве. Тестирование взрослых проводится в 162 поликлиниках города, детей на COVID-19 проверяют 45 детских лечебных учреждений.

Специально готовиться к прохождению ПЦР-теста не нужно, однако врачи советуют ничего не есть и не пить за два часа до процедуры. На это же время необходимо воздержаться от курения. За полчаса до теста нельзя жевать жевательную резинку, полоскать горло, а также использовать спрей или капли для носа.

В пик пандемии коронавируса в Москве было сделано рекордное число тестов: на COVID-19 проверились около 4,3 млн пациентов.

- Сейчас количество заболевших резко снижается, у медицинских учреждений появились свободные мощности. Поэтому есть возможность перераспределить эти ресурсы на другие направления, самые актуальные сейчас, - отметил Сергей Собянин. - Замечу, что показатели исследования важны не только для каждого конкретного человека; они позволят врачам сделать более точные статистические выводы о картине и динамике показателей по числу заболевших, перенесших болезнь бессимптомно, обладателей антител и иммунитета.

Мэр столицы также рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса. По его словам, число заболевших постоянно снижается. Поэтапное снятие в Москве карантинных ограничений не вызвало роста заболеваемости. В больницы стало поступать на 25% меньше пациентов, кроме того, за неделю на 20% уменьшилось число тяжелобольных, которым необходимы аппараты искусственной вентиляции легких. Примерно на четверть снизилось число диагностируемых пневмоний, вызванных вирусом COVID-19.

- Все эти показатели говорят, что ситуация в Москве позитивно-стабильная, — отметил мэр столицы.