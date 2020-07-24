В Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда
С 25 июля в Подмосковье возобновится прием наличных денег для оплаты проезда на общественном транспорте. На фоне пандемии коронавируса в Московской области были временно введены ограничения на использование наличных денег. Однако сейчас ситуация с распространением инфекции стабилизируется, и ограничения поэтапно смягчаются.
Распоряжение о том, что в Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда, подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
При этом отмечается, остальные меры безопасности в общественном транспорте региона будут по-прежнему сохраняться.
«Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте. Водитель автобуса не поедет, если все пассажиры в салоне не будут в масках», – цитирует первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову РИАМО.
Напомним, до сих пор из-за угрозы распространения коронавируса в Подмосковье оплатить можно только транспортной картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU