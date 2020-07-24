2020-07-24T14:51:31+03:00
Происшествия

Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» в Москве по требованию полиции

Москвичи говорят, что переход на «Третьяковскую» перекрыт
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столичном метро пассажиры около 13.30 не смогли выйти на станции «Новокузнецкая»В столичном метро пассажиры около 13.30 не смогли выйти на станции «Новокузнецкая»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном метро пассажиры около 13.30 не смогли выйти на станции «Новокузнецкая», кто-то не смог сделать пересадку на «Третьяковскую». В метрополитене объяснили, что это требование полиции.

- По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии без остановки, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Москвичи стали предполагать, что происходит спецоперация, обнаружили труп или бесхозный пакет.

- Что-то в переходе на «Третьяковскую» случилось. Часть перехода перекрыта полицией. Много полицейских стоят и на станции, - говорит пассажир Николай.

- Что было-то? Почему саперы стояли там? – поинтересовался пассажир Артем Рыбаков.

- Сумка там лежала. Все испугались, - написала москвичка Оксана.

Позже в метрополитене сообщили, что поезда снова работают в обычном режиме. И останавливаются в обоих направлениях.

- Сотрудники полиции обследовали бесхозный объект, оставленный на станции метро «Новокузнецкая». Общественной опасности он не представляет. Сотрудники полиции уже покинули объект, метро продолжает работу в штатном режиме, - рассказали «КП» в ГУ МВД по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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