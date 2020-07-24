МВД: Полиция Москвы будет пресекать любые конфликты на национальной почве

24 Июль 2020 2020-07-24T22:02:47+03:00

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Любые провокации на национальной почве в Москве будут жестко пресекаться. Об этом в пятницу, 24 июля, заявили в столичном главке МВД. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

- Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет, - говорится в заявлении.

На сегодняшний день сотрудники полиции совместно с силами Росгвардии задержали около 25 человек, подозреваемых в противоправных действиях. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 213 УК (максимальный срок по ней – до семи лет лишения свободы) и статье 162 (до восьми лет лишения свободы). Напомним, в ночь с 23 на 24 июля в столичном районе Марьино вспыхнула ссора между несколькими мужчинами. Одного из участников конфликта избили и повредили его машину. Еще один инцидент случился в кафе: неизвестные злоумышленники, угрожая персоналу и посетителям, похитили из кассы 50 тысяч рублей, нанесли урон помещению и скрылись с места происшествия. По следам преступлений проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко выразил общую позицию руководства ведомства:

- Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдёт от ответственности! - заявил Яценко.

В столичном МВД заверили, что преступники понесут самое строгое наказание. Для пресечения экстремистских проявлений и недопустимости национальных конфликтов будут применены жесткие меры, вплоть до лишения гражданства и выдворения из России. В ведомстве подчеркнули, что уголовные дела будут возбуждаться не только в отношении тех, кто совершает противоправные действия, но в отношении граждан, призывающих к конфликтам или готовящим какие-то акции. Против таких агитаторов будет применяться статья 282 Уголовного кодекса «Об ответственности за разжигание межнациональной розни». По ней подстрекателей ждет лишение свободы на срок до 6 лет.