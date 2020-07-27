В восьми московских парках открылись веревочные городки

27 Июль 2020 2020-07-27T11:53:18+03:00

Пройти трассы с препятствиями могут как взрослые, так и дети

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Веревочные городки для взрослых и детей открылись в восьми столичных парках. Пройти трассы с препятствиями и испытаниями прямо в воздухе можно в «Сокольниках», «Красной Пресне», «Кузьминках», в парке «Фили» и в парке «Царицыно», а также в Таганском парке, Измайловском и «Митино».

Перед прохождением маршрута все участники обязательно проходят подробный инструктаж по технике безопасности. Также посетители получают специальное обмундирование и пристегивают страховку.

Найти трассу на свой вкус могут как дети, как и опытные скалолазы. Как правило, в каждом парке находятся маршруты разного уровня сложности. Самая тяжелая трасса расположена в парке «Фили», ее преодолеть под силу только самым выносливым и ловким посетителям, передает РИАМО.

Веревочные городки или «панда-парки» представляют собой комплексы аттракционов с канатными лабиринтами, подвесными мостами, тарзанками и троллеями, которые прикреплены к деревьям на высоте нескольких метров, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU