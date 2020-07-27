Московская филармония открывает концертный сезон

27 Июль 2020 2020-07-27T14:12:21+03:00

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Московские театры и концертные залы уже получили разрешение от властей Москвы открыться с 1 августа. Зал Чайковского Московской филармонии уже подготовил программу на ближайший месяц и приступил к продаже билетов.

«Для нас самое главное - это в буквальном смысле восстановить музыкальную жизнь, дать возможность публике прийти в зал. Нам многие слушатели во время карантина говорили, что очень тоскуют, скучают без концертов. Такие же точно чувства испытывают и все, без исключения, музыканты - они хотят играть», - цитирует гендиректора Московской филармонии Алексея Шалашова «Российская газета».

Он также добавил, что филармония ждет новых указаний от Роспотребнадзора и мэра города на сентябрь. Однако разрешение пригласить в августе 50% от возможного числа зрителей (при шахматной рассадке в зале) – уже значимый шаг по направлению к привычной культурной жизни, считает Шалашов.

Добавим, что в августе в Москве также стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше». В рамках него на ВДНХ запланировано целых 13 концертов, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU