В Подмосковье более 9,5 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

27 Июль 2020 2020-07-27T15:19:52+03:00

В этом году в регионе не выявлено ни одного случая заражения энцефалитом

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В Московской области с начала сезона за помощью к медикам из-за укусов клещей обратились более 9,5 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье прививки от энцефалита сделали уже почти 1,5 тысячи человек, в том числе 460 детей.

Добавим, что в текущем году случаев заражения энцефалитом в регионе выявлено не было. При этом за полгода в Подмосковье зарегистрировали тридцать девять случаев болезни Лайма, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается также, что укусы клещей фиксируются и в Москве. Хотя зеленые территории города обрабатываются средствами от этих паразитов, только за последнюю неделю за помощью к медикам обратились 22 жителя столицы, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU