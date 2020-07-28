На станции Нахабино МЦД-2 открылся отреставрированный вокзал

28 Июль 2020 2020-07-28T13:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Подмосковье после проведенной реконструкции открылся обновленный вокзал Нахабино. Он расположен на одноименной станции МЦД-2. На торжественном открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Если не каждый месяц, то ежеквартально мы открываем какую-нибудь новую станцию. <...> Для нас принципиально важно, чтобы любое передвижение было комфортным. Я бы хотел поблагодарить строителей, все сдано в срок», - цитирует слова Воробева РИАМО.

Добавим, что транспортно-пересадочный узел «Нахабино» стал одним их крупнейших вокзалов Подмосковья. Специалисты работали здесь круглосуточно, однако движение на этом железнодорожном участке не перекрывали. Теперь жителям и гостям региона доступен обновленный вокзал, оснащенный всей необходимой современной инфраструктурой. Территория вокруг вокзала благоустроена, а на станции создана безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Добавим, что благодаря запуску МЦД жители Нахабино могут экономить на дороге в столицу до сорока минут. Пассажиропоток этой станции превышает 30 тысяч человек ежедневно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU