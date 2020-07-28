2020-07-28T18:48:25+03:00
Происшествия

В Москве однорукий охранник поймал школьника, выпавшего с 7 этажа

Мужчина вместе с отцом успел растянуть матрас
Елена АКИМОВА
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Алексей Данилкин. Фото: с сайта www.mk.ruАлексей Данилкин. Фото: с сайта www.mk.ru
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Настоящее чудо случилось в жилом комплексе на западе Москвы. Охранники успели поймать мальчика, который выпал из окна квартиры на 7 этаже.

Все случилось 27 июля вечером. Олег и Алексей Данилкины, работающие в охране жилого комплекса на улице Ватутина, обходили территорию. В какой-то момент Алексей поднял глаза и заметил, что вверху, держась за спутниковую антенну, висит ребенок.

Молодой человек бросился в бытовку, чтобы принести матрас. Тем временем Олег Данилкин кричал мальчишке, что нужно еще немного потерпеть и ни в коем случае не разжимать руки.

Спустя несколько секунд мужчины растянули матрас и попытались рассчитать куда упадет ребенок. Мальчик оттолкнулся ногами от стены дома и стремительно полетел вниз.

- Мы пытались рассчитать место падения, чтобы ребенок попал на матрас. Но он упал на край и с него отлетел в кусты на земле, - рассказал сайту mk.ru Олег Данилкин.

Кто-то из жильцов, наблюдавших за происходящим, звонил в «скорую». Врачи подоспели сразу после падения школьника.

Матрас немного смягчил удар, но травмы оказались сильными. У пострадавшего сломаны конечности и сотрясение головного мозга. Врачи забрали мальчика в больницу.

Про семью ребенка известно, что его отец дипломатический работник, в момент ЧП он был на работе. А мама с младшим ребенком вышла в магазин, оставив старшего в квартире.

Жильцы дома восхищены поступком охранников и считают их настоящими героями, ведь благодаря им ребенок остался жив. Кстати, Алексей инвалид с детства, у него нет кисти руки. Но это обстоятельство нисколько не помешало парню спасти жизнь ребенку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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