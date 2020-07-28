Момент кражи телефона у внука экс-губернатора Хабаровского края попал на видео

28 Июль 2020 2020-07-28T20:45:47+03:00

Игорь Ишаев чуть не лишился телефона за 140 тысяч рублей Фото: кадр с видео ТНТ.

Игорь Ишаев, который недавно попал в аварию, лишился смартфона за 140 тысяч рублей

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Игорь Ишаев в последнее время регулярно попадает в полицейские сводки. Не успели стражи порядка разобраться с ДТП, которое устроил молодой человек, как новое заявление. На этот раз у парня украли дорогущий смартфон.

Пока внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева ходил в уборную в кафе, с его столица увели мобильный стоимостью 140 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения, установленные в кафе, запечатлели данный момент.

По видео полицейские оперативно задержали безработного молодого человека. Посетителю кафе, который позарился на Iphone 11 PRO MAX, 22 года. Он, как и Ишаев, живет рядом с рестораном, сообщает Пятый канал.

Как ранее писал сайт kp.ru, пока о реакции представителя золотой молодежи не сообщается.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Такое же наказание светит самому Ишаеву за недавнее ДТП. За руль своего «Порше» он сел пьяным и без прав — документа его лишили за другую аварию весной 2017 года на МКАД.

Момент кражи телефона у внука экс-главы Хабаровского края попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU