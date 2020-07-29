2020-07-29T11:35:31+03:00
Общество

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Обследования будут проводиться в 66 городских поликлиниках
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам предложили бесплатно пройти онкоскрининг. Фото: mos.ruМосквичам предложили бесплатно пройти онкоскрининг. Фото: mos.ru
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С 30 июля до конца августа в московских поликлиниках можно будет бесплатно пройти онкоскрининг. Обследования будут проводить 66 городских медучреждений. Пройти проверку сможет любой желающий житель города.

«В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

В частности, женщин от 18 до 39 лет приглашают сделать УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Девушки старше 18 лет также могут пройти диагностику шейки матки. А мужчинам в возрасте старше 45 лет рекомендуется сдать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

Анастасия Ракова напомнила, что раннее выявление патологий является главным фактором для лечения онкологических заболеваний, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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