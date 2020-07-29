2020-07-29T17:01:41+03:00
Происшествия

Москвичка оказалась в больнице после падения лифта

Женщина уверяет, что кабина оторвалась и полетела вниз, а лифтеры настаивают, что кабина просто застряла
Елена АКИМОВА
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Москвичка оказалась в больнице после падения лифтаМосквичка оказалась в больнице после падения лифтаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Москве женщина попала в больницу после падения кабины лифта. И хотя пострадавшая уверяет, что кабина полетела вниз и только чудом остановилась, в обслуживающей организации настаивают: произошло банальное застревание.

ЧП произошло в центре города 28 июля. По словам 58-летней пострадавшей, работающей в социальной службе, в тот день она привезла продукты для 74-летней женщины-инвалида. Отдала пакет и отправилась по другим делам.

- Я села в лифт между 4 и 3 этажом и нажала кнопку первого этажа. Примерно один этаж лифт проехал нормально, а потом раздался металлический скрежет, будто рвутся цепи Кабина накренилась вправо, лифт упал на пружину, подскочил и зафиксировался ниже первого этажа, - рассказала сайту mk.ru женщина.

Пассажирка упала на пол и почувствовала сильную боль, но вызывать скорую помощь не стала, так как 29 июля собиралась пройти комплексное медицинское обследование. Во время медосмотра врачи приняли решение госпитализировать пострадавшую из-за проблем в области живота.

Что касается неисправной кабины лифта, то прибывший на место механик почти сразу запустил ее. После механизм обследовали две комиссии и признали оборудование исправным.

Лифт был введен в эксплуатацию в 2000 году и до недавнего времени серьезных сбоев в работе не было. Предположительно, скачок с остановкой лифта ниже первого этажа случился из-за перегрева электроплаты в аппаратной комнате. Однако официальная версия лифтёров - банальное «застревание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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