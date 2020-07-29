2020-07-29T17:43:17+03:00
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Москве

Водитель «Газели», спровоцировавший аварию, скорее всего, был пьян
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Появились подробности смертельного ДТП в Москве. ФОТО: Пятый каналПоявились подробности смертельного ДТП в Москве. ФОТО: Пятый канал
Изменить размер текста:

Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло в Москве 29 июля. Водитель «Газели» не остановился на красный сигнал светофора и врезался в автобус.

По предварительным данным, мужчина серьезно превысил скорость. Вместо разрешенный 60 км/ч, он двигался со скоростью 87 км/ч.

Помимо этого, источники Пятого канала сообщили, что мужчина 1979 года рождения был нетрезв.

В результате столкновения, которое произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Ташкентской, один человек погиб и шесть пострадали.

В Дептрансе отметили, что четверо пострадавших находились в автобусе. В «Газели» получили травмы два человека. Погибший тоже был в автобусе.

Что касается водителя автобуса, то его характеризуют как опытного и ответственного. мужчина трудится за рулем более 40 лет, в деть ДТП он провел за рулем всего пару часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Москве
Москвичка оказалась в больнице после падения лифта
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Момент кражи телефона у внука экс-губернатора Хабаровского края попал на видео
В Москве однорукий охранник поймал школьника, выпавшего с 7 этажа
На станции Нахабино МЦД-2 открылся отреставрированный вокзал
В Подмосковье более 9,5 тысяч человек пожаловались на укусы клещей
Московская филармония открывает концертный сезон
В восьми московских парках открылись веревочные городки
МВД: Полиция Москвы будет пресекать любые конфликты на национальной почве
Поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» в Москве по требованию полиции
В Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда
Собянин: На бесплатный ПЦР-тест на COVID-19 записались 50 тысяч москвичей
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
В сентябре в Подмосковье откроется Дом мороженого
Максим Ликсутов объяснил, зачем были нужны цифровые пропуска во время эпидемии COVID-2019
Москва обновит городской транспорт за 450 млн евро
На юго-западе Москвы частично ограничат движение до 20 августа