Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Москве

29 Июль 2020 2020-07-29T17:43:17+03:00

Появились подробности смертельного ДТП в Москве. ФОТО: Пятый канал

Водитель «Газели», спровоцировавший аварию, скорее всего, был пьян

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Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло в Москве 29 июля. Водитель «Газели» не остановился на красный сигнал светофора и врезался в автобус.

По предварительным данным, мужчина серьезно превысил скорость. Вместо разрешенный 60 км/ч, он двигался со скоростью 87 км/ч.

Помимо этого, источники Пятого канала сообщили, что мужчина 1979 года рождения был нетрезв.

В результате столкновения, которое произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Ташкентской, один человек погиб и шесть пострадали.

В Дептрансе отметили, что четверо пострадавших находились в автобусе. В «Газели» получили травмы два человека. Погибший тоже был в автобусе.

Что касается водителя автобуса, то его характеризуют как опытного и ответственного. мужчина трудится за рулем более 40 лет, в деть ДТП он провел за рулем всего пару часов.

ИСТОЧНИК KP.RU