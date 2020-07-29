Появились подробности смертельного ДТП с автобусом в Москве
Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло в Москве 29 июля. Водитель «Газели» не остановился на красный сигнал светофора и врезался в автобус.
По предварительным данным, мужчина серьезно превысил скорость. Вместо разрешенный 60 км/ч, он двигался со скоростью 87 км/ч.
Помимо этого, источники Пятого канала сообщили, что мужчина 1979 года рождения был нетрезв.
В результате столкновения, которое произошло на пересечении Рязанского проспекта и улицы Ташкентской, один человек погиб и шесть пострадали.
В Дептрансе отметили, что четверо пострадавших находились в автобусе. В «Газели» получили травмы два человека. Погибший тоже был в автобусе.
Что касается водителя автобуса, то его характеризуют как опытного и ответственного. мужчина трудится за рулем более 40 лет, в деть ДТП он провел за рулем всего пару часов.
ИСТОЧНИК KP.RU