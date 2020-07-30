Жители еще семи домов в Коньково начали переселение по реновации

30 Июль 2020 2020-07-30T13:21:06+03:00

Всего в этом районе новые квартиры получат жители 41 дома

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В столичном районе Коньково жители еще семи домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации. Все они будут жить на Профсоюзной улице. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Это вторая новостройка в районе, куда переезжают участники программы. Первым стал новый дом на улице Профсоюзная, дом 96, корпус 1. В него уже переехали 256 семей», - цитирует руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина РИАМО.

Левкин добавил, что новый дом, куда переезжают местные жители, сдан в феврале 2020 года. В нем обустроены квартиры с улучшенной отделкой, чтобы переезжающим москвичам не пришлось делать дополнительный ремонт. Территория вокруг нового дома также благоустроена.

Всего по программе реновации в Коньково новые квартиры получат жители 41 дома. Это порядка 12 тысяч жителей, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU