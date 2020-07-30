Магазин «Пятерочка» в ВАО закрыт из-за несоблюдения масочного режима

30 Июль 2020 2020-07-30T19:26:17+03:00

Покупателей в магазинах не штрафуют за отсутствие масок. Но если без средств защиты работают продавцы, тоговую точку ждет крупный штраф либо закрытие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудники московского Роспотребнадзора закрыли магазин «Пятерочка» в ВАО на улице Большая Косинская за несоблюдение масочного режима. Рейд был проведен после жалоб на нарушение эпидрежима. Об этом в четверг, 30 июля рассказала зам. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Екатерина Давыдова.

- На магазин «Пятерочка» по адресу: ул. Большая Косинская, д. 16, корп. 1 поступают жалобы о несоблюдении масочного режима. В соответствии с этими обращениями мы проводим проверку, подтвердятся эти жалобы или нет, - сообщила Екатерина Давыдова. - В магазине должны быть запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств и документы об их эффективности против микробов и вирусов.

По ее словам, в супермаркете не были установлены бактерицидные облучатели, убивающие COVID-19. Руководство магазина также не смогло подтвердить, есть ли в торговом зале устройства для дезинфекции воздуха. В магазине не соблюдается график антибактериальной обработки контактных поверхностей и кассовых аппаратов. Кроме того, сотрудники используют для дезинфекции средства с неустановленной концентрацией антибактериальных веществ. На основании этих фактов будет составлен протокол о выявленных нарушениях.

Роспотребнадзор не может оштрафовать покупателей за отсутствие перчаток и масок. Однако в случае, если средств индивидуальной защиты нет на продавцах, торговая точка облагается штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Либо магазин ждет приостановка работы на срок до 90 дней.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. И если обязательное ношение перчаток и масок на улицах столицы мэр Сергей Собянин недавно отменил, то запрет на появление в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте без средств защиты остается в силе. Ношение перчаток и масок рекомендовано санитарными врачами. Также по-прежнему необходимо соблюдать социальную дитанцию в полтора метра.

Строгие эпидемиологические меры продолжают действовать и на предприятиях. Сотрудники обязаны во время работы носить перчатки и маски и соблюдать социальную дистанцию. При первых же признаках ОРВИ работник должен отправиться домой. Вернуться к трудовой деятельности сотрудники могут, только предъявив справку от врача.

Соблюдение масочного режима контролируется и на общественном транспорте, в том числе в столичном метро. Ежедневно контролеры ГКУ «Организатор перевозок» вместе с сотрудниками полиции следят за тем, чтобы пассажиры носили перчатки и маски. Рейды проводятся выборочно на всех станциях московской подземки. Увидев пассажира без маски, контролеры рекомендуют ему приобрести средства защиты в установленных в вестибюле вендинговых автоматах. Если гражданин отказывается носить маску и перчатки, его могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.