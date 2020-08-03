В столичных центрах «Мои документы» открылись диагностические комплексы

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:46:47+03:00

В центрах "Мои документы" появились диагностические комплексы и роботы-диагносты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В десяти столичных офисах центра «Мои документы» появились диагностические комплексы. Теперь москвичи могут бесплатно пройти здесь преддиагностику состояния организма. Во время процедуры специалисты определят посетителям состав лета, проверят уровень насыщения крови кислородом, сделают анализ выдыхаемого воздуха, измерят артериальное давление и пульс.

Отмечается, что такая предварительная диагностика не занимает много времени. Кроме того предварительная запись на процедуры не нужна.

«Первый проект — современные диагностические комплексы, которые позволяют достаточно быстро в автоматическом режиме измерить основные показатели состояния здоровья. Комплексы будут работать в 10 офисах «Мои документы», - цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

Также заммэра добавила, что в Центрах «Мои документы» запускается и второй проект – роботы диагносты. Такие машины способны на расстоянии измерять показатели здоровья и на основе искусственного интеллекта давать москвичам необходимые рекомендации по ведению здорового образа жизни. Такие роботы появятся трех столичных офисах, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU